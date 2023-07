Ação Social promove colônia de férias para crianças e adolescentes

Com o objetivo de proporcionar um período de férias com experiência de aprendizagem, alegria e diversão, a Secretaria Municipal de Ação Social, por meio do Núcleo de Convivência do bairro Pão de Açúcar 4, está promovendo colônia de férias para mais de 70 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. As atividades acontecem até sexta-feira (21).

As ações desenvolvidas têm o intuito de proporcionar convivência, proteção e socialização durante as férias escolares. Dentre as atividades, destacam-se brincadeiras, jogos, gincanas, piscina, filmes, exercícios de cooperação e recreação.

A coordenadora do Núcleo de Convivência do bairro Pão de Açúcar 4, Luciana Xavier de Souza Pereira, afirma que foi organizado uma programação completa para as crianças e adolescentes.

“Durante toda a semana nós preparamos muitas atividades para as crianças. Tem brincadeiras, jogos, cinema, teatro, pula-pula e, além disso, temos também o momento da beleza para as meninas com maquiagem e unha, e corte de cabelo para os meninos”, explica.

O secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, reforça que o objetivo é trazer novas dinâmicas, atividades e ações voltadas ao entretenimento e socialização. “Nós preparamos essa colônia de férias para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social,