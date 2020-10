ACIA lança campanha de Natal em prol do comércio de Araxá

Com objetivo de auxiliar os empresários nesse momento de crise devido à pandemia do Covid-19, a Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá vai realizar neste ano a tradicional Campanha Natal de Prêmios. A ação visa valorizar os empresários, fomentar as vendas de final de ano e auxiliar na retomada do crescimento econômico do município.

A diretoria executiva da Acia preparou uma das maiores campanhas comerciais já realizadas, com R$ 90 mil em prêmios, inclusos 400 prêmios instantâneos em dinheiro, além dos grandes prêmios finais onde serão sorteados um carro Fiat Mobi Easy 0km e uma moto CG160 Start 0km para os consumidores que comprarem nas lojas participantes, e dois smartphones Samsung Galaxy A20 para os vendedores que entregarem as seladinhas premiadas.

De acordo com o presidente interino da Acia, Leonardo Drummond é necessário à adesão máxima dos comerciantes para um Natal de sucesso. “Na nossa última campanha tivemos muito sucesso e conseguimos resultados excelentes, neste ano, mais do que nunca, decidimos promover a campanha em prol dos empresários, lojistas, comerciantes e microempreendedores que tiveram queda nas vendas. É uma ação que vai movimentar todos os setores, além de incentivar a população para prestigiar o nosso comércio local. Mesmo com toda a dificuldade deste ano totalmente atípico, com a participação de todos temos certeza de que faremos um Natal lucrativo e especial”, ressaltou.

A coordenadora do departamento comercial da Acia, Priscilla Gomes, juntamente com a equipe já está realizando visitas para realizar as vendas dos kits de seladinha, sendo que cada kit contem 500 seladinhas, obrigatoriamente com duas premiadas (prêmios instantâneos em dinheiro). O sorteio será realizado no dia 28 de dezembro às 15h no Calçadão da Olegário Maciel. A campanha tem a parceria da Fundação Cultural Acia, Aciacred, Acia Jovem, Câmara da Mulher Empreendedora e Câmara Setorial do Distrito Industrial. Interessados em participar devem entrar em contato pelo telefone (34) 3669-1331.