Ações de conscientização marcam o Dia Municipal de Combate e Prevenção ao Suicídio em Araxá

Neste dia 10 de setembro, Dia Municipal de Combate e Prevenção ao Suicídio e da Valorização à Vida, no pátio da Igreja Matriz de São Domingos recebeu a decoração com balões amarelos para lembrar sobre a importância de acolher e cuidar das pessoas. A data foi instituída oficialmente em Araxá por meio da Lei Municipal N° 7.197/2017, de autoria do vereador Raphael Rios.

O Curso de Psicologia do Uniaraxá, através de professores e alunos, o setor de Saúde Mental da Prefeitura de Araxá e a idealizadora do Setembro Amarelo na cidade, Lígia Souza, promovem ações durante todo o mês para tratar o tema como questão de saúde pública. Uma forma de fortalecer as redes de apoio para profissionais e pacientes com foco em salvar vidas.

Durante as ações do Dia Municipal, o vereador Raphael Rios fez uma homenagem à Ligia Souza por todo seu engajamento e dedicação à causa.

O coordenador do Curso de Psicologia do Uniaraxá, professor Bráulio Ramos da Silva, destaca que todas as sextas-feiras do mês de setembro, o Curso está realizando lives para tratar sobre o tema. “É um trabalho que fazemos de setembro a setembro e a culminância no dia 10 que é o simbolismo de um trabalho realizado o ano inteiro”, destaca.

Ele reforça a importância da lei municipal, que legitima o tema. “A lei sistematiza e oferece uma referência para a sociedade organizada, além do Estado”.

Ao longo do mês, a Prefeitura de Araxá promove atividades pontuais e descentralizadas nas unidades de saúde. Na programação, rodas de conversa, assembleias de escuta, salas de espera com palestras e vídeos, além da divulgação do atendimento especializado e orientações individuais.

Nesta sexta-feira, o Curso de Psicologia do Uniaraxá realizará a live “Prevenção e Valorização à Vida”, com a Psiquiatra Dra. Daniella Rodrigues Gonçalves e a Coordenadora do Caps Infanto Juvenil, Vânia Paiva Gomes, com mediação do professor Bráulio Ramos da Silva. Os interessados poderão assistir a live pelo link: https://bit.ly/3nhePAC