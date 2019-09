Ações marcam o Dia Municipal de Prevenção ao Suicídio e Valorização à Vida

O grupo “Reaprendendo a Viver” realizou atividades em comemoração ao Setembro Amarelo, nesta terça-feira (10). O pátio da Igreja Matriz de São Domingos foi decorado com balões, varal de mensagens e distribuição de laços alusivos à campanha, além de música, orientação, Barra de Access e presença de alunos e profissionais do curso de Psicologia do Uniaraxá.

A iniciativa é coordenada por Lígia Abadia de Souza, após apoio do vereador Raphael Rios, autor da lei que criou o Dia Municipal de Combate e Prevenção ao Suicídio e da Valorização à Vida (10 de Setembro), e do Setembro Amarelo.

Durante o mês, diversos parceiros como escolas, faculdades, empresas e órgãos públicos promovem atividades em apoio ao tema.

Para este ano, Raphael Rios promove trabalho itinerante para abordar o Setembro Amarelo com professores de escolas públicas e particulares.

“Buscamos quebrar o tabu que é falar sobre o suicídio e abordar esse importante tema de saúde pública. Com tratamento adequado é possível evitar 90% dos casos”, destaca o vereador.