Administração Municipal anuncia investimentos em Saúde e Educação para o Pão de Açúcar 4 durante o Prefeitura no Bairro

A 5ª edição do programa Prefeitura no Bairro, no Pão de Açúcar 4, foi de anúncio de uma Unidade Básica de Saúde para o local e apresentou salas modulares que vão ampliar espaços de estudo no Centro Municipal de Educação Infantil Querobina Gomes Borges e em outros três Cemeis.

O evento aconteceu durante a manhã do último sábado (30), na Escola Municipal Agar de Affonseca e Silva, e foi marcado também pela participação popular, atraindo mais de 1.000 pessoas.

O anúncio das benfeitorias vem de encontro ao compromisso firmado pela gestão de aproximar serviços de saúde aos bairros e investir na educação. De acordo com o prefeito Robson Magela, esses são um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento social.

“Eu sempre digo que a educação é o futuro, pois contribui para o desenvolvimento de uma comunidade com mais oportunidades. E a promoção da saúde torna possível uma população com mais qualidade e com acesso aos serviços básicos”, reitera o prefeito.

O Pão de Açúcar 4 receberá uma Unidade Básica de Saúde Tipo 1, contemplada também com uma Estratégia de Saúde da Família (ESF), com a oferta de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, agentes comunitários de saúde, enfermeiros, entre outros serviços. A construção da unidade vai constar no Orçamento Municipal de 2023.

Vizinho à Escola Agar de Affonseca e Silva, o Cemei Querobina Gomes Borges recebeu quatro salas e dois banheiros modulares, apresentados durante o evento.

A Prefeitura de Araxá investiu mais de R$ 1.914.400 na aquisição de 12 salas e cinco banheiros modulares, que vão contemplar quatro Cemeis – além, do Querobina Gomes Borges, também os Cemeis Professora Marlene Braga Guimarães (Max Neumann), Dalva Santos Zema (Pão de Açúcar) e Doralice Afonso de Azevedo (Ana Antônia).

Serviços



Entre os serviços ofertados pelo Prefeitura no Bairro estão o agendamento para emissão de 1ª via de identidade, vacinação contra a Covid e de rotina, acesso a programas sociais, orientação para a abertura de empresas, atividades esportivas e muitos outros projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Araxá.

O programa acontece todo último sábado do mês em uma região do município, e tem como principal objetivo aproximar a gestão da população.