Aeroporto de Araxá amplia grade comercial e passa a oferecer nove voos semanais

A partir de 1º de julho de 2024, Araxá passará a oferecer um voo diário para Belo Horizonte e um aumento significativo na frequência de voos. O Aeroporto Romeu Zema ampliou a grade de voos comerciais de seis para nove por semana.

A alteração visa otimizar a experiência dos clientes na região, proporcionando conexões com destinos nacionais e internacionais operados pela companhia Azul Linhas Aéreas. Com o aumento do turismo nos últimos anos, principalmente com o turismo de grandes eventos, Araxá contará com dois voos para Guarulhos (SP) e sete para Belo Horizonte durante toda a semana.

A nova oferta representa um aumento significativo na disponibilidade de voos, reforçando ainda mais a ligação de Araxá com os principais aeroportos do país.