Aeroporto Municipal de Araxá recebe nova iluminação e está pronto para operar voos noturnos

A manhã do último sábado (8) marcou mais um passo importante para o desenvolvimento de Araxá. A Prefeitura inaugurou as obras de revitalização e modernização do sistema de balizamento noturno da pista do Aeroporto Municipal Romeu Zema, investimento de R$ 145 mil em recursos próprios, que agora permite que o aeroporto opere com total segurança também durante a noite.

A solenidade contou com a presença do prefeito Robson Magela, do vice-prefeito Bosco Júnior, do deputado estadual Bosco, além dos secretários municipais Alda Sandra (Turismo), Ítalo Borges (Desenvolvimento Econômico), Nayara Pacheco (Segurança Pública) e do administrador do aeroporto, Fabiano Cota, entre outros membros do secretariado municipal.

Durante o evento, Fabiano Cota, administrador do aeroporto, destacou o avanço conquistado pela gestão nos últimos anos.

“Quando o prefeito Robson Magela assumiu, o aeroporto estava com sua estrutura bastante comprometida. Desde então, recebemos uma série de melhorias que garantiram a revitalização do espaço, modernização dos sistemas e mais segurança para quem utiliza o terminal. Agora, com o novo balizamento, damos mais um passo importante: o aeroporto passa a ter condições plenas de operar 24 horas por dia, com segurança e confiabilidade”, ressaltou.

A secretária municipal de Segurança Pública, Naiara Pacheco, reforçou a importância estratégica da obra para o futuro da aviação local. “A partir de agora, Araxá tem estrutura para receber voos noturnos, tanto comerciais quanto particulares. E já estamos em tratativas para ampliar a oferta de voos regulares para a cidade”, afirmou.

O prefeito Robson Magela ressaltou que o aeroporto está preparado para atender com eficiência as demandas do presente e as oportunidades do futuro. “Essa é uma conquista que traz mais mobilidade, segurança e oportunidades para Araxá. A nova iluminação da pista representa um avanço importante, especialmente para pousos e decolagens de aeronaves de resgate, transporte de pacientes e operações especiais”, pontuou o prefeito.

Com pista de 1.900 metros de comprimento por 30 metros de largura, o Aeroporto Municipal Romeu Zema agora integra o grupo dos 27 aeroportos públicos de Minas Gerais com balizamento noturno ativo, um diferencial que reforça o protagonismo de Araxá como polo regional de turismo, negócios e inovação.