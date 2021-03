ALERTA FAKE NEWS: Áudio sobre decreto de fechamento do comércio

A Prefeitura de Araxá alerta sobre mensagens de texto e áudio que circulam nas redes sociais e aplicativos de mensagens, informando uma falsa notícia de fechamento do comércio. O Fake News relata sobre uma suposta reunião que teria definido medidas restritivas de circulação de pessoas a partir de segunda-feira (8) em Araxá.

O município esclarece que todas as deliberações de combate à pandemia são exclusivamente definidas em reuniões do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. A Administração Municipal reitera que a cidade está devidamente estruturada para atender as demandas pertinentes ao tratamento de Covid-19, inclusive, com leitos de UTI e Clínicos disponíveis para atender a demanda.

A Prefeitura de Araxá solicita que a população não compartilhe conteúdos de informação duvidosa que podem gerar aglomerações no comércio, principalmente, postos de combustíveis e supermercados. Informações oficiais sobre o quadro da pandemia no município são divulgadas através das redes de comunicação oficiais do município e imprensa da cidade.