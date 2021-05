Ampara destaca apoio da Prefeitura de Araxá

Para dar prosseguimento às visitas às entidades filantrópicas da cidade, o prefeito Robson Magela e a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, visitaram, nesta quinta-feira (27), a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara).

O objetivo foi conhecer de perto a realidade financeira da associação, suas principais demandas e discutir a possibilidade de estreitar parcerias, principalmente neste momento de pandemia.

“Sabemos que essas instituições, que também sobrevivem de recursos angariados junto às empresas locais e comunidade, acabaram sendo prejudicadas com a pandemia. Estamos aqui para reafirmar nosso compromisso em cuidar da população araxaense, seja com ações diretas do nosso governo, ou indiretas, por meio do apoio a trabalhos como esse que a Ampara realiza”, enfatiza o prefeito.

O presidente da Ampara, José Humberto Gonçalves, fez questão de destacar a importância do Projeto de Lei de iniciativa do Executivo que muda a legislação municipal, permitindo que Organizações Sociais (OS), como a Ampara, possam receber incentivos federais.

“O apoio do Executivo nos permite ir além de um sonho. A ampliação do nosso trabalho possibilita mais dignidade para os pacientes e familiares de quem faz o tratamento contra o câncer”, destaca.

A secretária de Saúde, por sua vez, parabeniza o trabalho gratuito feito pela instituição em Araxá desde 2015. “Acima de tudo, a Ampara coloca o coração neste trabalho, por meio do atendimento humanizado dos profissionais que atuam na associação. Precisamos mais disso: amor, empatia e propósito”, diz Lorena.

O prefeito também aproveitou a ocasião para sinalizar apoio do Governo Municipal para a sede própria da instituição, uma das demandas apresentadas pelo presidente da Ampara. “O trabalho é fundamental e imprescindível para quem precisa. As portas da prefeitura estão abertas para ser parceira”, sinaliza Robson.