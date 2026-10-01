Ampara e Associação do Amor são beneficiadas, pela Unimed Araxá, com exames gratuitos de mamografia e PSA

Para reforçar a importância da prevenção contra os canceres de mama e de próstata, a Unimed Araxá vai doar exames por meio da Associação do Amor e a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) entre os meses de outubro e dezembro. A ação faz parte das Campanhas ‘Outubro Rosa’ e ‘Novembro Azul’, movimentos internacionais que reforçam a necessidade de ampliação do acesso aos métodos preventivos e à proteção de mulheres e homens contra as doenças, que estão entre as principais causas de morte.

Segundo a Presidente da Unimed Araxá, Doutora Yvely Akel, nas atividades do Outubro Rosa, serão doadas 60 exames de mamografia para as duas entidades apoiadas. Serão 45 procedimentos destinados a Ampara e 25 para a Associação do Amor. A indicação para realizar o exame de mamografia, normalmente, é para as mulheres a partir de 40 anos. Porém, conforme o histórico dela o exame pode, e deve, ser feito antes dessa idade preconizada pelas entidades médicas. Quando diagnosticado em estágios iniciais, o câncer de mama tem chances de cura acima de 90%.

A partir de uma mamografia, que apresente alguma alteração, outros exames são solicitados. Cada paciente vive uma realidade, e o importante, é que a prevenção faça parte da rotina de cada mulher. “Nós temos várias frentes de ações, como essa doação das mamografias, que é o principal exame para ajudar na detecção de qualquer alteração. E vamos ficar muito atentos nesse período, para relembrar a importância dessa prevenção”, explica a presidente.

Essa é o quarto ano consecutivo que a Unimed Araxá destina exames para pessoas em vulnerabilidade, que são atendidas por entidades assistenciais da cidade. Para a presidente da Associação do Amor, essa parceria é muito importante. “Uma cooperativa tão importante, pensar na dor do outro, nos dá uma alegria muito grande estar juntos. A gente trabalha muito o tema da prevenção. Eu saio daqui com o coração cheio de esperança”, explica Lucia Helena.

Esse mesmo sentimento foi compartilhado com a Ampara, a outra instituição acolhida na ação. Fani Feres, membro da diretoria da entidade, destacou também como o diagnóstico precoce faz a diferença para o paciente que inicia um tratamento de câncer. E isso só é possível quando esses exames importantes podem ser feitos. “Essa doação é importante para toda a comunidade araxaense. Fazendo essa doação para todos nós, a Unimed Araxá proporciona ainda uma conscientização da importância da prevenção ao câncer e da saúde como um todo”.

Outras ações

Além das mamografias no ‘Outubro Rosa’, a Unimed Araxá ainda vai destinar exames gratuitos do PSA, que é o método preventivo para a detecção do câncer de próstata. O foco está nas ações do ‘Novembro Azul’, que é destinada ao público masculino. Ampara e Associação do Amor seguem como as entidades intermediárias para a distribuição dos exames de PSA.

O público da Unimed Araxá também é estimulado nas atividades de prevenção. De 13 de outubro até 16 de dezembro, as mulheres beneficiárias poderão realizar mamografias gratuitamente. Basta procurar a CDI para agendar o procedimento com a isenção da coparticipação. E no dia 11 de outubro a Unimed Araxá estará ao lado da equipe da ‘Corrida À Flor da Pele’. A cooperativa é parceria da iniciativa, que proporciona cirurgias reparadoras para mulheres mastectomizadas, além de incentivar a cultura preventiva e de cuidado com a saúde feminina.