Unidades básicas de Araxá oferecem atendimento em horário estendido até às 19h





Quem trabalha durante o dia e encontra dificuldade para procurar uma unidade de saúde tem a opção de buscar atendimento em horário estendido em unidades básicas de saúde de Araxá. Desde o dia 1º de setembro, o atendimento até as 19h é realizado às segundas-feiras, na Unicentro; às terças-feiras, na Unioeste; às quartas-feiras, na USF Max Neumann; e às quintas-feiras, na Uninordeste e na Unisse.

A ampliação faz parte do projeto Saúde do Trabalhador em Ação e busca facilitar o acesso aos serviços da Atenção Primária para pessoas que não conseguem comparecer às unidades durante o horário convencional.

Das 17h às 19h, são oferecidos atendimentos médicos com clínico geral, atendimentos e procedimentos de enfermagem, vacinação e visitas dos agentes comunitários de saúde. Entre os procedimentos disponíveis estão curativos, aplicação de medicamentos injetáveis, coleta de exame citopatológic e outros cuidados de rotina realizados pelas equipes.

Os atendimentos podem ser feitos por agendamento ou por livre demanda. O usuário também pode procurar ou entrar em contato com a unidade para verificar a possibilidade de agendar uma consulta. Nos casos de livre demanda, a equipe de enfermagem realiza a triagem e direciona o atendimento conforme a necessidade.

A coordenadora de Atenção Primária à Saúde, Lidiane Souza, ressalta que o horário estendido está à disposição da população como uma estratégia que visa ampliar as possibilidades de acesso aos serviços de saúde.

“Há cerca de um mês, essas unidades estão à disposição da população com atendimento até as 19h em dias específicos da semana. É uma oportunidade principalmente para quem trabalha durante o dia e muitas vezes encontra dificuldade para procurar a unidade no horário convencional. A orientação é que as pessoas aproveitem esse período para cuidar da saúde, colocar consultas e outros atendimentos em dia e procurar a equipe sempre que precisarem”, destaca.

Dias de atendimento estendido – 17h às 19h



* Segundas-feiras: Unicentro

* Terças-feiras: Unioeste

* Quartas-feiras: USF Max Neumann

* Quintas-feiras: Uninordeste e Unisse