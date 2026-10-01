Araxá recebe visita técnica presencial para credenciamento da UPA





A Prefeitura de Araxá recebeu, na terça-feira (29), uma equipe técnica do Ministério da Saúde para uma visita presencial à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A avaliação integra as etapas finais do processo de credenciamento da unidade junto ao Governo Federal e é necessária para a liberação de recursos destinados ao custeio dos serviços de urgência e emergência.

Durante a visita, a equipe conheceu a estrutura física da UPA, os espaços destinados aos diferentes tipos de atendimento, a organização dos serviços e a rotina da unidade. Os técnicos também acompanharam o fluxo assistencial, desde a chegada do paciente e o acolhimento até as demais etapas do atendimento realizado pelos profissionais de saúde.

A avaliação presencial permitiu verificar as condições de funcionamento da unidade e confirmar as informações apresentadas pelo Município durante o processo. A partir dessa etapa, Araxá seguirá com os trâmites e adequações necessárias para a conclusão do processo.

Inaugurada em 2017, a UPA de Araxá é atualmente mantida com recursos municipais. Além da população araxaense, a unidade também recebe pacientes de outros sete municípios da região. Com a conclusão da visita presencial, o processo segue para análise técnica e aprovação das etapas finais.

O prefeito Robson Magela ressalta que o credenciamento representa um avanço importante para ampliar a participação do Governo Federal e do Estado no custeio da unidade. O Município também vem articulando a contribuição financeira das cidades da região que utilizam os serviços da UPA.

“Essa visita técnica é uma etapa muito importante para a conclusão do processo da nossa UPA. Hoje, o Município assume um custo muito alto para manter a unidade funcionando e atender não só Araxá, mas também pacientes de outras cidades da região. Com o credenciamento e o recebimento dos recursos de custeio, vamos fortalecer a manutenção dos serviços, dar mais segurança ao funcionamento da UPA”, afirma.

O secretário municipal de Saúde, Sebastião Donizete de Souza, avalia que a vistoria foi positiva e explica que, a partir de agora, o Município seguirá os procedimentos definidos pelo Ministério da Saúde até a conclusão do processo.

“A visita técnica foi extremamente produtiva. Agora, vamos cumprir os trâmites necessários e atender às orientações da equipe para avançarmos na aprovação final e no credenciamento da UPA de Araxá”, destaca.