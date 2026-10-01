Monitoramento por drones alcança mais de 8 mil possíveis criadouros e reforça combate à dengue em Araxá





Estratégia de combate à dengue utilizada desde novembro de 2024 em Araxá, o monitoramento por drones foi realizado em 82,9% do território do município. Ao todo, foram realizadas nove atividades de mapeamento, que percorreram 2.537 hectares e identificaram 8.090 possíveis criadouros do Aedes aegypti.

A tecnologia utiliza imagens aéreas e inteligência artificial para identificar possíveis criadouros do mosquito. A partir do levantamento, são gerados mapas e relatórios que ajudam a direcionar o trabalho dos agentes de combate às endemias para os pontos que precisam de maior atenção. Dos 8.090 locais identificados pelo monitoramento, 5.568 já foram vistoriados.

De acordo com o supervisor-geral de combate às endemias de Araxá, Paulo Henrique Honorato, o uso da tecnologia permite tornar o trabalho mais direcionado e ampliar a capacidade de identificação de locais de risco.

“O drone nos ajuda a enxergar pontos que, muitas vezes, não seriam identificados com facilidade em uma vistoria convencional. A partir dessas informações, conseguimos direcionar melhor as equipes, definir prioridades e atuar nos locais que realmente precisam de intervenção. É uma ferramenta que complementa o trabalho dos agentes e fortalece as ações de prevenção”, destaca.

Os dados também mostram quais tipos de possíveis criadouros aparecem com maior frequência no monitoramento. Lixo, como plásticos, latas, sucatas e entulhos, representa 38,5% dos registros, com 3.115 ocorrências. Piscinas e fontes aparecem em seguida, com 2.994 identificações, o equivalente a 37%. Também foram registrados pontos relacionados a lajes com acúmulo de água, tonéis, barris, tambores, caixas-d’água, pneus, máquinas e outros recipientes.

Novo sobrevoo



Um novo monitoramento por drone está previsto para esta quinta-feira (1º), a partir das 8h30. A ação vai abranger cerca de 500 hectares nos bairros Centro, Guilhermina Vieira Chaer, Fertiza e Santa Terezinha, com extensão para áreas de bairros adjacentes.

El Niño acende alerta



O cenário epidemiológico para Araxá para os próximos meses exige atenção. Em 2026, até 29 de setembro, são 473 casos confirmados e nenhum óbito. O El Niño, fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, pode provocar alterações nos padrões de elevação de temperatura seguida por chuva, o que pode favorecer a proliferação do Aedes aegypti.

De acordo com Paulo Henrique, o período aumenta a necessidade de cuidados redobrados. “Entramos em um período de alerta. As temperaturas mais elevadas, associadas às chuvas e ao acúmulo de água, criam condições favoráveis para a reprodução do Aedes aegypti. Mesmo com os resultados positivos alcançados até aqui, é fundamental manter e reforçar os cuidados e evitar água parada”, ressalta.