UAB Araxá oferece 30 vagas para pós-graduação gratuita em Ensino de Ciências e Matemática; inscrições terminam neste domingo





Ainda dá tempo de se inscrever na Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências e Matemática, ofertada pelo Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), Campus Bambuí, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). O Polo UAB Araxá disponibiliza 30 vagas para o curso gratuito e 100% a distância. As inscrições terminam neste domingo, 4 de outubro.

As vagas são distribuídas entre quatro áreas: Matemática, com 10 vagas; Biologia, com 10; Física, com cinco; e Química, também com cinco vagas. Podem participar candidatos com graduação completa em qualquer área do conhecimento, sem necessidade de formação correspondente à área escolhida para a especialização.

O curso terá carga horária total de 420 horas, sendo 360 horas de disciplinas e 60 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As atividades serão realizadas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle e não haverá exigência de comparecimento presencial ao polo. Também poderão ser realizados encontros síncronos por videoconferência.

A previsão é de que as aulas tenham início em novembro de 2026. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até as 23h59 deste domingo (4). Para participar, o candidato deve utilizar uma conta Gmail e anexar documento oficial com foto, CPF, caso o número não conste no documento apresentado, além do diploma de graduação ou documento que comprove a conclusão do curso superior, conforme as regras previstas no edital.

No momento da inscrição, o candidato deverá escolher uma das quatro áreas como primeira opção e também poderá indicar uma segunda opção, que será considerada caso haja vagas remanescentes. A indicação do Polo UAB Araxá será considerada como preferência na distribuição das vagas. Não é necessário morar no município para concorrer.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário on-line, disponível neste link: (forms.gle/3ic5tdBEDR4qDVxd7). A seleção não terá prova. Os candidatos com inscrições homologadas participarão de sorteio público, previsto para o dia 12 de outubro, às 10h, com transmissão ao vivo. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 26 de outubro.

Mais informações sobre o curso, o processo seletivo e o edital completo estão disponíveis no Portal do IFMG. Dúvidas também podem ser esclarecidas diretamente com o Polo UAB Araxá pelo telefone (34) 98836-2441 ou pelo e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]).