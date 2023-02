Ampara fecha parceria para implantação de sistema de gestão informatizado na instituição

A Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) fechou uma parceria com a empresa TecnoPro Assessoria, para a implantação de um sistema de gestão informatizado na instituição. O software utilizado é o TGA Sistemas. De acordo com a coordenadora da Ampara, Juliana Silva, a novidade vai auxiliar para que o controle de informações seja realizado de maneira mais organizada.

“A importância dessa implantação se dá porque a Ampara se desenvolveu, cresceu e aumentou o número de assistidos e funcionários. Por isso, sentimos a necessidade da unificação de dados, para nos organizarmos melhor e termos mais controle das nossas atividades. Com a implantação, teremos, por exemplo, para os próximos anos, um banco de dados com informações de todos os assistidos, com fotos digitalizadas. Substituiremos os arquivos em papel por este sistema integrado. A Ampara agradece a TecnoPro, que nos cedeu alguns meses de utilização gratuitos do programa e nos permitiu dar este pontapé inicial”, destaca.

O proprietário da TecnoPro, Magno Chaves Freire, ressalta os benefícios que o sistema trará no dia a dia. “O âmbito social é um dos valores que pautam as ações da empresa. Quando a Ampara nos procurou, prontamente fomos entender como funciona o trabalho e como poderíamos contribuir com essa Associação que se mantém ativa na luta pela vida de quem enfrenta o câncer. Após analisar todos os processos e rotinas, identificamos a importância da implantação do software de gestão. Ele vai otimizar processos e reduzir custos por meio de relatórios gerenciais consistentes, que vão contribuir para a tomada de decisões mais assertivas”, conta.

Sobre a Ampara

A Ampara atua em Araxá desde 2015, prestando assistência a pacientes em tratamento de câncer.

Entre os auxílios realizados pela instituição estão doações de produtos como caixas de leite, cestas básicas, suplementos alimentares, bolsa de colostomia, medicamentos não fornecidos pelo SUS, fraldas geriátricas e absorventes cirúrgicos.Além disso, a Associação também realiza atendimentos psicológicos, nutricional, de assessoria jurídica, assistência social,oficinas, entre outros, auxiliando assistidos e familiares.

Para a realização de doações, os interessados podem comparecer à sede da Ampara, localizada na Avenida Senador Montandon, n° 98, no Centro. O telefone para contato é o (34) 3612-1611.