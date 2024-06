Ampara lança livro comemorativo no Fli Araxá; saiba como adquirir

A Ampara realizou o lançamento oficial de seu livro no Festival Literário de Araxá – Fli Araxá, nesta quinta-feira (20). Intitulado “Ampara – Um Trabalho de Amor pela Vida”, o livro celebra os 10 anos da instituição e reúne 21 histórias inspiradoras que transformaram vidas.

O evento contou com a participação do presidente da Ampara, José Humberto Gonçalves, da advogada da associação, Patrícia Melo, e de Clevis Donizete, assistido e membro da diretoria. Sob a mediação de Juliana Silva, coordenadora da instituição e autora do livro, os representantes responderam a perguntas sobre o livro e as atividades da Ampara.

Após a sessão de perguntas, houve um momento de autógrafos, no qual os presentes puderam interagir mais de perto com os autores e colaboradores. O evento reuniu colaboradores, assistidos e membros da comunidade. Entre os presentes, destacou-se Márcio Farid, ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Araxá (ACIA) e um dos fundadores da Ampara.

O lançamento foi marcado por momentos emocionantes, incluindo depoimentos e a apresentação da canção “É Preciso Saber Viver”, da banda Titãs, interpretada pelo presidente José Humberto e por Patrícia Melo, uma música frequentemente cantada em eventos especiais da associação.

O principal objetivo do lançamento do livro é arrecadar fundos para ajudar a cobrir os custos mensais da instituição, garantindo a continuidade dos serviços oferecidos pela Ampara.

Para mais informações sobre como adquirir o livro e contribuir com a causa, entre em contato com a Ampara.