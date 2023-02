Ampara realiza bazar beneficente no próximo sábado (25), na Paróquia Santo Antônio

A Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) promove no próximo sábado, 25 de fevereiro, um bazar beneficente itinerante no Estacionamento da Paróquia Santo Antônio, das 9h às 15h. As peças terão preços únicos: R$ 5 ou R$ 10,00. Todo valor arrecadado será revestido no tratamento dos assistidos da instituição.

Entre as peças que poderão ser encontradas estão roupas femininas, masculinas e infantis, calçados e acessórios. De acordo com a responsável pelo bazar, Eliene Izaías da Conceição, a iniciativa oportunizará aos moradores do Setor Leste a aquisição de vestimentas de qualidade, com valores acessíveis.

“Temos anexo à instituição o nosso bazar que funciona normalmente de segunda a sábado, mas decidimos também estender essa ação de maneira itinerante para outros locais da cidade. Todas as roupas são recebidas pela Ampara por meio de doações, e após isso, fazemos uma triagem das peças que vão para o bazar. A renda com a vendas é revertida na compra de medicamentos e suplementos para os assistidos, que geralmente são os produtos mais caros em um tratamento oncológico”, destaca.

Doações

Interessados em realizar a doação de roupas e acessórios devem procurar pessoalmente a sede da Ampara, que funciona na Avenida Senador Montandon, nº 98, Centro. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (34) 3612 – 1611.