Ampliação da Central de Videomonitoramento garante mais eficiência na solução de crimes em Araxá

Modernidade, agilidade e mais proteção à população. Desde 2021, a Prefeitura de Araxá ampliou a Central de Videomonitoramento e o investimento que já demonstrou resultados expressivos. Só nos últimos oito meses, a central contribuiu para a solução de 27 casos de furtos e roubos.

O sistema, que anteriormente contava com 56 câmeras, agora possui 109 unidades para monitoramento, sendo 13 pontos no perímetro rural. A central opera 24 horas por dia, sete dias por semana.

A modernização do sistema inclui a instalação de câmeras de Leitor Automático de Placas (LPR) em quatro pontos estratégicos da área urbana. Essas câmeras são capazes de identificar a cor dos veículos e captar imagens em condições de baixíssima luminosidade, aumentando a eficácia na identificação de suspeitos e na prevenção de crimes.

Na área rural, os 13 novos equipamentos possuem função giratória de alta resolução, permitindo a leitura de placas e cores dos veículos. O sistema visa coibir ações criminosas, como furtos de gado e maquinários, crimes ambientais e a identificação de autores de crimes e acidentes nas estradas rurais.

Uma inovação adicional foi a instalação de um poste interativo no Calçadão da rua Presidente Olegário Maciel. Equipado com um botão de emergência, o poste permite que a população entre em contato direto com a equipe da Central de Videomonitoramento em situações de urgência, facilitando denúncias e ações rápidas.