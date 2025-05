Apae de Araxá inaugura sala multisensorial moderna e inclusiva

Com o objetivo de promover ainda mais inclusão, desenvolvimento e qualidade de vida, a Apae de Araxá inaugurou nesta segunda-feira (5) um novo espaço multisensorial que une educação, tecnologia e terapia. A nova sala homenageia Ana Maria Afonso Agostini, ex-diretora da instituição e referência na luta pela inclusão.

A Sala Multidisciplinar – IUP6D (Ana Maria Afonso Agostini) foi planejada para estimular os sentidos e ampliar as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Equipada com recursos interativos, materiais pedagógicos e terapêuticos, além de tecnologias acessíveis, o novo ambiente oferece um espaço acolhedor e inovador, que vai proporcionar um atendimento mais personalizado e eficiente às diferentes necessidades dos atendidos.

A diretora da Apae, Miriam Karam Lemos, ressaltou que a nova sala é fruto de um esforço coletivo e representa um importante avanço para a instituição. “Essa sala só se tornou realidade graças ao apoio do Governo do Estado de Minas Gerais e à colaboração de parceiros que acreditam na inclusão. Mais do que uma conquista estrutural, ela simboliza a continuidade de tudo o que Ana Maria representou: cuidado, esperança e transformação”, afirma.

O prefeito, Robson Magela elogiou a estrutura da nova sala e destacou o compromisso da instituição com a inclusão e o bem-estar das pessoas com deficiência. “É emocionante ver um espaço tão moderno e acolhedor sendo entregue à comunidade. A Apae está de parabéns por esse avanço. Todos os assistidos da instituição merecem essa dedicação, estrutura e tecnologia de ponta. Isso mostra o quanto é possível transformar vidas com compromisso e amor e a administração municipal está sempre de portas abertas para contribuir com esse trabalho”, declara.