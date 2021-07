Após audiência com o Governo de Minas, Araxá conquista recursos suficientes para a implantação da UTI Neonatal e Pediátrica; confira outras demandas

Araxá conseguiu recursos suficientes para a implantação da Unidade de Terapia (UTI) Neonatal e Pediátrica. O anúncio foi feito pelo prefeito Robson Magela após audiência com o governador Romeu Zema, na Cidade Administrativa nesta terça-feira (13), em Belo Horizonte, que também contou com a participação do vice-prefeito Mauro Chaves e do deputado estadual Bosco.

Durante o encontro, Romeu Zema garantiu o repasse do Estado para a implantação da UTI Neonatal e Pediátrica no valor de R$ 1,5 milhão. Além desse montante, a Prefeitura de Araxá também tem assegurado mais R$ 3,5 milhões – R$ 1 milhão de emenda parlamentar do deputado Bosco e R$ 2,5 milhões de emenda do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. O projeto contempla sete leitos para recém-nascidos e três leitos pediátricos.

O prefeito Robson Magela destaca que finalmente a tão sonhada UTI Neonatal e Pediátrica começa a sair do papel. “Agora temos os R$ 5 milhões suficientes para que esse projeto, que é uma das principais ações do nosso Plano de Governo, se torne realidade. É uma demanda de muitos anos da nossa comunidade e em breve Araxá terá a UTI Neonatal e Pediátrica, com a nossa gestão contando com essa grande parceria do governador Romeu Zema, do deputado Bosco e do senador Rodrigo Pacheco”, destaca.

Romeu Zema ressalta o compromisso do Governo de Minas com Araxá e região. “Para nós é uma grande vitória saber que Araxá e toda região terão em breve uma UTI Neonatal, que poderá evitar com que as pessoas tenham que fazer deslocamentos para Uberaba e São Sebastião do Paraíso. Teremos, sim, em breve condições de estar atendendo toda criança prematura com essa unidade”, reitera o governador.

O vice-prefeito Mauro Chaves acrescenta que esse momento significa um grande avanço para o setor de Saúde em Araxá. “Há muitos anos que a UTI Neonatal é um assunto que sempre esteve na pauta de ações para a cidade, e que agora vai se consolidar”, relata.

O deputado estadual Bosco reforça a união política que possibilitou consolidar a parceria para a implantação da UTI Neonatal e Pediátrica em Araxá. “A Prefeitura de Araxá, os Poderes Legislativos Estadual e Federal e o Governo de Minas somaram esforços, a UTI Neonatal em breve estará construída e quem ganha é a nossa população”, destaca.

Outras demandas

Durante o encontro com o governador Romeu Zema, o prefeito Robson Magela formalizou outras demandas para Araxá. Uma delas foi o pedido de envio de mais vacinas contra a Covid-19 para que a cidade avance na imunização da população por faixa etária.

*Na área de educação, o governador Romeu Zema garantiu ao prefeito Robson Magela a implantação de uma unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Militar em Araxá. “Assim que a Assembleia Legislativa votar, nós teremos o Colégio Tiradentes em Araxá para atender todos os filhos dos servidores militares e também a comunidade”, ressalta o governador.

Robson também solicitou a municipalização da avenida José Ananias de Aguiar (Comboio) e também a revitalização da via com recapeamento asfáltico e iluminação em toda sua extensão. Uma equipe da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade virá a Araxá avaliar a demanda.

Entre outros assuntos apresentados, estão a elevação da 2ª Delegacia de Polícia Civil à condição de Departamento, criação do Anel Viário, elevação do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros em Companhia Independente e construção de um trevo de acesso para entrada e saída de caminhões para a futura fábrica da McCain de batatas pré-fritas.