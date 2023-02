Aprovados no concurso público da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá estão sendo convocados por etapas

A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) comunica que a convocação dos candidatos aprovados no concurso público realizado no dia 11 de dezembro do ano passado está sendo feita por etapas até o final de 2023.

A lista com os nomes dos primeiros convocados já está disponível no site da Prefeitura de Araxá, no link Editais e Processos > Fundação da Criança e do Adolescente > Concurso Público Edital 01/2022, onde também ficará disponível as demais etapas.

“Por se tratar de Acolhimento Institucional e Familiar, onde envolve crianças e adolescentes que se encontram sob medidas protetivas por determinação judicial em decorrência de violação de direitos, e para que não haja alteração brusca e buscando principalmente a preservação nos cuidados dos acolhidos, as convocações serão feitas em etapas, a serem realizadas até o final do ano 2023”, esclarece a presidente da FCAA, Taciana Almeida.

Para mais informações, entrar em contato com o RH da FCAA, através dos telefones (34) 3691-7192 ou (34) 3661-2264 e/ou pelo e-mail ( [email protected] ).

Link da lista dos primeiros convocados ( https://bit.ly/3xlqvWL ).