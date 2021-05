Araxá abre canal para questionamentos de cálculos de IPTU realizados em 2020

A atualização do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) realizada pela gestão anterior em 2020 tem gerado dúvidas do contribuinte araxaense. O geoprocessamento realizado em 2018 e 2019 alterou a base de cálculo de diversos imóveis do município e acarretou um reajuste no valor do imposto para propriedades que tiveram alterações estruturais a partir de 2012, data da última atualização realizada.

Para esclarecer as dúvidas e questionamentos, a Prefeitura de Araxá disponibiliza um novo serviço para verificar as correções promovidas. Caso o cidadão note qualquer divergência no valor do seu IPTU, como aumento abusivo ou valor venal (compra e venda) questionável, ele deve fazer uma reclamação no “Balcão de Atendimento”, localizado na rua Presidente Olegário Maciel, 306 – Centro, das 9h às 17h.

Cálculo IPTU

O IPTU é cobrado do proprietário de imóveis em áreas urbanas, pode ser casa, apartamento, sala comercial ou outro tipo de propriedade. Trata-se de um tributo anual cujas notificações de lançamento são entregues pelos Correios, no endereço escolhido pelo contribuinte.

Os imóveis rurais também geram a sua parcela de contribuição, mas por meio do ITR (Imposto Territorial Rural). No cálculo do IPTU são consideradas a área do terreno, a localização e o tempo da construção. Sob esses valores são aplicadas alíquotas que variam conforme o mercado imobiliário local.

Novo Prazo e Desconto

Os araxaenses terão até o dia 30 de junho para pagar o valor integral do IPTU 2021 com desconto de 8%. O aumento do percentual de desconto e a prorrogação do vencimento do imposto foi implantado neste ano devido ao período de pandemia, em que muitas famílias têm passado dificuldades. O valor total também pode ser dividido em sete vezes, de forma que cada parcela não seja menor que uma Unidade Fiscal da Prefeitura de Araxá (UFPA), atualmente em R$ 56,15.

Cerca de 47 mil carnês já foram encaminhados via Correios. Os contribuintes também têm a opção de baixar a guia de pagamento pelo site da Prefeitura de Araxá, por meio da aba “IPTU” na página inicial ou pelo link – http://201.62.57.11:9090/esiatAraxa/IPTU_Index.aspx .