Araxá abre credenciamento de Food Trucks para o Natal Iluminado e Fest Natal 2025

A Prefeitura de Araxá, por meio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), publicou o Edital de Chamamento Público nº 02/2025 para credenciar Food Trucks interessados em atuar durante o Natal Iluminado e o Fest Natal, no período entre 19 de novembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026. Os eventos são realizados em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia) e com a Fundação Cultural Acia (Facia).

Ao todo, serão disponibilizadas 20 vagas, distribuídas entre a Rua Almeida Campos e a Rua Paul Harris, em locais previamente definidos pelo Município. A posição exata de cada unidade será determinada por sorteio, cuja data e horário serão informados diretamente aos credenciados.

O credenciamento será realizado presencialmente nos dias 17 e 18 de novembro de 2025, das 13h às 18h, na Fundação Cultural Calmon Barreto, localizada na Praça Artur Bernardes, nº 10, no Centro de Araxá.

Para efetivar a inscrição, os interessados devem apresentar documento de identificação com foto, CNPJ no caso de pessoa jurídica, comprovante de residência atualizado e Alvará Sanitário. Após o credenciamento, será obrigatória a solicitação do Alvará de Funcionamento junto ao IPDSA.

O funcionamento dos Food Trucks durante o evento está autorizado diariamente das 16h à meia-noite. Durante o período do Natal Iluminado, os credenciados estarão isentos da cobrança de Zona Azul. As vagas serão preenchidas prioritariamente por empreendedores de Araxá, e Food Trucks de outros municípios só poderão participar caso haja vagas remanescentes.

O edital completo está disponível no site da Fundação Cultural Calmon Barreto (www.fundacaocalmonabarreto.mg.gov.br).