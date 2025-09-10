Araxá abre credenciamento para médicos na rede de urgência e emergência

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está com edital aberto para o credenciamento para contratação de médicos que irão atuar na rede de urgência e emergência do município. O objetivo é ampliar o número de profissionais disponíveis e garantir a qualidade e continuidade do atendimento prestado à população.

O credenciamento foi aberto no dia 3 de setembro de 2025, é voltado a pessoas físicas e jurídicas e permanece aberto por 12 meses, com possibilidade de prorrogação. As inscrições são feitas de forma eletrônica pela plataforma www.licitanet.com.br, e a cada cinco dias a Comissão de Contratação analisará a documentação dos interessados.

O edital prevê a contratação de profissionais para plantões presenciais por hora nos seguintes serviços:

• Sala Vermelha (casos graves e críticos);

• Clínica Médica/Reavaliação;

• Atendimento de Porta (primeiro contato na urgência);

• Sala de Urgência;

• Transferências de pacientes.

Entre os requisitos para participar do processo estão:

• Registro ativo e regular no Conselho Regional de Medicina (CRM);

• Certidões negativas fiscais, trabalhistas e éticas;

• Comprovação de experiência em urgência, emergência ou residência médica, dependendo da área de atuação;

• Documentação jurídica e fiscal para pessoas jurídicas que desejarem participar.