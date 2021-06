Araxá adota plantão veterinário todos os dias da semana no Canil Municipal

Para uma melhor eficácia no recolhimento e tratamento de cães de rua, a Prefeitura de Araxá adotou o plantão veterinário no Canil Municipal para atendimento de demandas fora do horário de expediente convencional. Com a extensão do horário, o local passa a funcionar todos os dias da semana, 24h por dia, e é localizado na rua Camarões, nº 125, no Bairro Novo Horizonte. O telefone de contato é (34) 9 9257-1363.

O Canil Municipal possui capacidade de abrigar até 180 animais nas baias disponibilizadas exclusivamente para cachorros atropelados, doentes, trabalho de parto entre outras condições que colocam o animal em vulnerabilidade. A implantação do serviço de plantão foi uma solicitação da vereadora Fernanda Castelha, que esteve no local na última semana para conhecer as mudanças realizadas no serviço.

“A reunião com a coordenadora da Zoonoses e a administração do Canil Municipal foi muito proveitosa. Uma excelente oportunidade para tratarmos das necessidades do Canil e tomarmos conhecimento de tudo o que já foi realizado pela atual Administração Municipal. Fiquei muito feliz em saber que o plantão veterinário foi implantado e que está em pleno funcionamento, após serem contratados médicos veterinários e motoristas para suprirem a demanda. É uma reivindicação que venho fazendo há anos e que foi prontamente atendida pelo Executivo. É uma grande conquista para a causa animal de Araxá”, destaca Fernanda.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, explica que nos finais de semana (sábado e domingo) o plantão veterinário recolhe animais atropelados, doentes ou em trabalho de parto. “Temos os veterinários disponíveis para realizar o serviço de atendimento aos animais de rua durante todos os dias da semana. Além disso, adquirimos 100 cobertores para os animais, vamos realizar uma reforma interna para atendimento de cirurgias e castrações futuras, promover mais campanhas de adoção, dentre outras ações que vão melhorar o serviço de atendimento”, destaca.