Araxá alcança 1.000 km de estradas rurais recuperadas

Patrolamento, cascalhamento, construção de bolsões para drenagem, reforma de lombadas, levantamento de vias, recuperação de mata-burros e manutenção de pontes. O serviço de manutenção e reparos das estradas rurais de Araxá foi conferido de perto pelo prefeito Robson Magela na sexta-feira (13).

Acompanhado pelo secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Fárley Pereira de Aquino, o prefeito percorreu os principais pontos como as regiões do Mourão Rachado, Morro da Mesa, Tamanduá e acesso ao Distrito de São José da Antinha.

Em oito meses de gestão, já foram cerca de 1.000 quilômetros de estradas rurais recuperadas, mais seis pontes que passaram por manutenção e quinze mata-burros que foram reparados. A malha viária rural de Araxá tem cerca de 1.300 quilômetros. Alguns trechos passam por recuperação periódica devido ao tráfego intenso, principalmente de máquinas pesadas, como é o caso da estrada da Antinha.

“Estamos trabalhando a todo o vapor para que as estradas estejam em boas condições de uso até meados do final de setembro, quando nosso trabalho precisará ser paralisado por causa da chegada do período chuvoso”, explica o secretário Fárley.

O prefeito Robson reforça a importância da atenção à zona rural, uma vez que os reparos nas estradas vicinais são uma demanda constante. “Sabemos a relevância das atividades agropecuárias para o município. Os trabalhadores do campo colocam o alimento na nossa mesa. Por isso, a nossa preocupação é garantir melhor trafegabilidade e acesso, oferecendo melhores condições para que a produção possa escoar sem maiores dificuldades”, destaca o prefeito.