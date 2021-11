Araxá antecipa 13º salário de servidores municipais para esta sexta-feira

A Prefeitura de Araxá antecipa o 13º salário dos servidores municipais nesta sexta-feira (19). Cerca de 5 mil agentes públicos ativos e inativos irão receber antecipadamente o benefício integralmente. Em anos anteriores, o pagamento era efetuado somente no dia 10 de dezembro. O objetivo do adiantamento é contribuir com o comércio local e movimentar a economia da cidade já no mês de novembro.

De acordo com o secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, Arnildo Morais, só o recurso aplicado no pagamento do 13º salário é na ordem de R$ 10 milhões. “Com o pagamento do 13º, o salário do mês de novembro que será efetuado no último dia útil do mês, o abono natalino que será concedido no dia 20 de dezembro e o salário do mês de dezembro, serão investidos cerca de R$60 milhões na economia da cidade. Ou seja, em menos de 60 dias, um grande volume de dinheiro que entra na economia da cidade, faz o dinheiro girar e aumenta o poder de compra da população”, ressalta.

Segundo o prefeito Robson Magela, a antecipação é uma forma de reconhecimento e valorização do trabalho do servidor público. “Quando o fim do ano se aproxima é comum a ansiedade para compra de presentes, festas, pagamento de contas e nada melhor do que ter um dinheiro a mais na conta um pouco mais cedo. Os servidores públicos desempenham um papel importante no que tange o funcionalismo municipal, portanto merecem nosso respeito e gratidão. Tenho certeza que esse benefício antecipado vai fazer a diferença em muitas famílias”, reitera.