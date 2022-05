Araxá apresenta demandas ao Governo de Minas e garante parcerias para diversos setores

O prefeito Robson Magela se reuniu, nesta quarta-feira (18), com o secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Igor Eto, para tratar de melhorias no Complexo do Barreiro, da pavimentação da Subida da Iara e da possibilidade do repasse de recursos para a construção do Hospital Municipal em Araxá.

A reunião aconteceu na Cidade Administrativa Tancredo Neves, em Belo Horizonte, e contou com a presença do deputado estadual Bosco e do presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Raphael Rios.

O secretário Igor reafirmou o compromisso do Governo do Estado em construir um estacionamento no Complexo do Barreiro e concluir a Vila do Artesanato. O prefeito Robson solicitou uma parceria do Estado com a Prefeitura de Araxá para a manutenção do Lago Norte, que está em processo de municipalização.

Robson também solicitou recursos estaduais para a pavimentação asfáltica de um trecho da estrada vicinal que liga Araxá à Comunidade da Antinha, conhecido como Subida da Iara. O secretário Igor acatou o pedido e informou que o Governo de Minas repassará R$ 1 milhão para essa obra de asfaltamento.

A reunião ainda tratou da possibilidade do Governo do Estado repassar recursos para a construção do Hospital Municipal em Araxá. Ficou acertado que nas próximas semanas haverá uma reunião da secretária municipal de Saúde, Cristiane Pereira, com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, para tratar de questões técnicas sobre a implantação do Hospital Municipal.

“Esta foi uma oportunidade de reafirmar a importância de demandas já solicitadas e ainda apresentar outros pedidos ao Governo de Minas, como no caso da pavimentação na Subida da Iara e o Hospital Municipal. E com o apoio do deputado Bosco e do presidente da Câmara, vereador Raphael Rios, o resultado é uma agenda positiva diante das respostas que tivemos do Estado”, destaca o prefeito Robson Magela.