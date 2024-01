Araxá atinge 100% de cobertura médica nas Estratégias de Saúde da Família e projeto Conexão Rural

A Prefeitura de Araxá está operando com 100% de cobertura médica nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) nas Zonas Urbana e Rural desde o dia 7 de dezembro. O registro se deve à contratação de médicos em unidades que estavam passando por revezamento e agora estão com atendimento permanente.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde conta com 23 equipes de ESFs e com o projeto Conexão Rural, voltado para os atendimentos à comunidade que reside no campo. As equipes e o projeto desenvolvem ações e prestam atendimentos voltados à promoção e prevenção à saúde, além do diagnóstico precoce e tratamento oportuno de eventuais doenças.

Além dos médicos, fazem parte das equipes das ESFs, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de Saúde (ACSs). Dentre os serviços prestados estão atendimentos de pré-natal, puericultura (acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança), visitas domiciliares, procedimentos básicos como aferição de pressão arterial, glicemia, curativos, dentre outros.

Somente em 2023, foram realizados em média, 85 mil atendimentos nas ESFs “Um número bastante significativo para que o cuidado com a saúde das famílias, seja ele em qualquer faixa etária, seja realizado com eficiência”, destaca o prefeito Robson Magela.

Ele acrescenta que 100% de cobertura nas ESFs representam mais um grande avanço para a Saúde de Araxá. Isso é motivo de grande alegria para aquela mãe que pode contar com um atendimento acolhedor para o filho, ou para aquele idoso que já considera as equipes de Saúde como parte de sua família. É sobre prestar um atendimento digno e de qualidade, da forma como a população merece”, ressalta.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, a população que usufrui dos serviços das ESFs, aguardava ansiosamente pela presença do profissional médico em todas essas unidades, e agora tem um bom motivo para comemorar.

“Apesar de sempre demonstrarmos a importância das diversas funções nas equipes, este profissional é muito valorizado pela comunidade e tem grande importância para que o processo de vinculação dos pacientes à equipe de seu território seja realizado com eficiência. Neste momento, é válido destacar a importância das Estratégias e reforçar ainda o papel do cidadão em manter o cadastro de todos os moradores de sua residência, atualizados, junto aos agentes comunitários”, conclui a secretária.