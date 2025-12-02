Araxá avança na agenda ambiental e transforma 2025 em um ano histórico para o meio ambiente

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente encerra 2025 com um marco importante: mesmo sendo uma pasta recém-criada, sem orçamento próprio e com estrutura reduzida, entregou alguns dos projetos ambientais mais robustos da história recente de Araxá. O ano foi marcado por inovação, busca ativa por editais, articulação entre secretarias e um compromisso real com sustentabilidade, clima e qualidade de vida.

Entre os destaques está a instalação de 112 biodigestores nas comunidades rurais Boca da Mata e Itaipu, beneficiando cerca de 560 pessoas e garantindo mais saúde, saneamento ecológico e fortalecimento da agricultura familiar. Outro avanço decisivo foi o início da construção do Plano Municipal de Ações Climáticas, em parceria com UFMG, SEMAD e a Embaixada da França, tornando Araxá referência regional em planejamento climático.

O município também avançou na revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, investimento estratégico de quase R$ 900 mil que definirá metas para água, esgoto, drenagem e resíduos pelos próximos 10 anos. Além disso, um edital do Comitê de Bacias garantiu cerca de R$ 6 milhões para o cadastro multifinalitário das redes de água, esgoto e pluvial, ferramenta fundamental para obras, planejamento e redução de perdas.

Outro destaque foi o início do programa de requalificação de áreas verdes. Mais de 40 hectares já estão pactuados para arborização, e a cidade ganhou intervenções importantes, como plantios comunitários, revitalização de áreas urbanas e ações de conectividade ecológica, incluindo a futura ponte aérea para travessia de fauna no Veredas do Belvedere. Somam-se a isso projetos como “Uma Árvore na Minha Calçada” e mais de 30 ações de educação ambiental realizadas ao longo do ano em escolas e comunidades.

Para o secretário Vinícius Martins, 2025 representou mais que um ano de entregas, mas a consolidação de um novo modelo de gestão ambiental. “Araxá não está apenas plantando árvores ou atualizando documentos. Estamos construindo um jeito novo de pensar a cidade, com base em ciência, participação popular e sustentabilidade. Mesmo com desafios, conseguimos avançar porque trabalhamos em rede e acreditamos na educação ambiental como base de tudo”, afirma.

O secretário também pontua que os resultados também refletem a dedicação da equipe técnica da Secretaria e do IPDSA, que se uniram para superar limitações estruturais através de captação de recursos, parcerias e inovação. Para 2026, as prioridades incluem o lançamento do Plano Municipal de Ações Climáticas, o início do Plano Municipal de Arborização, a consolidação das microflorestas urbanas e novas ações de educação ambiental e recuperação de áreas degradadas.

“Araxá encerra 2025 com o meio ambiente mais forte, estruturado e presente na vida das pessoas. E segue para 2026 com o compromisso de ampliar políticas ambientais que protegem o território, melhoram a qualidade de vida e preparam a cidade para o futuro”, destaca Vinícius.