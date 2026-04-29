Projeto de requalificação de áreas verdes já soma mais de 5.600 mudas plantadas em Araxá

Araxá segue avançando na recuperação ambiental urbana com resultados concretos: mais de 5.600 mudas já foram plantadas por meio do projeto de requalificação de áreas verdes desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) em parceria com empresas da iniciativa privada.

A iniciativa tem transformado espaços antes degradados em áreas mais verdes, organizadas e preparadas para o convívio da população, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida e o equilíbrio ambiental no município. “O que estamos fazendo aqui é simples e direto: recuperar áreas degradadas e devolver esses espaços para a população com qualidade”, destaca o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Martins.

O projeto envolve um conjunto de ações que incluem limpeza das áreas, cercamento, plantio de mudas, monitoramento e manutenção contínua, garantindo não apenas a recuperação dos espaços, mas também a sua preservação ao longo do tempo. Segundo o secretário, o trabalho é planejado e contínuo. “Já são mais de 5.600 mudas plantadas, com planejamento técnico, manutenção e acompanhamento. Não é ação pontual, é política pública estruturada”, afirma.

Desde o início da iniciativa, diversas regiões da cidade já foram contempladas, como os bairros Guilhermina Vieira Chaer, Jardim das Primaveras, Jardim Dona Adélia, Jardim Esplêndido e Max Neumann, ampliando a cobertura vegetal urbana e fortalecendo a presença de áreas verdes nos bairros.

Ao todo, as intervenções já alcançam cerca de 42.500 metros quadrados, promovendo impactos positivos como a redução da temperatura, melhoria da qualidade do ar e valorização dos espaços públicos. “Araxá avança, melhora o microclima e valoriza os bairros”, reforça Vinícius.

O projeto é desenvolvido por meio de parcerias público-privadas, com apoio de empresas locais que atuam no cumprimento de condicionantes ambientais, garantindo suporte tanto na implantação quanto na manutenção das áreas requalificadas. “Essa parceria com a iniciativa privada mostra que dá pra transformar obrigação ambiental em resultado concreto, com ganho real para a cidade”, completa.

A ação reforça o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável e a construção de uma cidade mais verde, saudável e preparada para o futuro. “É, principalmente, qualidade de vida de verdade para quem mora aqui”, finaliza o secretário.