Prefeitura de Araxá entrega 112 biodigestores domésticos nos distritos da Boca da Mata e Itaipu

Os moradores de dois distritos rurais de Araxá agora contam com um novo sistema de biodigestores para o tratamento de esgoto doméstico. Ao todo, foram instaladas 112 unidades, sendo 39 na Boca da Mata e 73 em Itaipu, beneficiando cerca de 560 moradores. As cerimônias de entrega foram realizadas nesta sexta-feira (20), nas Escolas Municipais José Bento e Eunice Weaver.

A Prefeitura de Araxá, por meio do IPDSA e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, articulou a ação e promoveu a entrega. O investimento foi de R$ 942.884,21, proveniente de recursos da cobrança pelo uso da água destinados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.

A iniciativa representa um avanço significativo no saneamento rural do município, promovendo mais saúde, qualidade de vida e preservação ambiental para as comunidades atendidas.

O secretário municipal de Meio Ambiente e superintendente do Ipdsa, Vinícius Martins, explica que o projeto surgiu a partir de um edital do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e, após aprovado, foi executado nos dois distritos. Segundo ele, os biodigestores realizam o tratamento biológico do esgoto doméstico de forma segura e eficiente.

“O efluente gerado nas residências é direcionado para o biodigestor, onde passa por um processo de decomposição biológica. Na prática, o sistema possui microrganismos que atuam na degradação da matéria orgânica, reduzindo a carga poluente antes do lançamento final. Com isso, evitamos a contaminação do solo e das águas subterrâneas e superficiais, garantindo um tratamento adequado e ambientalmente correto”, destaca.

O prefeito Robson Magela destaca a importância da ação para o desenvolvimento do município e a valorização das áreas rurais. “Cuidar das comunidades rurais é uma prioridade da nossa gestão. Investir em saneamento é investir em saúde, dignidade e qualidade de vida para as famílias que vivem no campo. Esse projeto demonstra nosso compromisso em levar melhorias concretas para todos os cantos de Araxá”, ressalta.

Moradora do distrito da Boca da Mata, Veranilde Rodrigues Barros Borges comemorou a chegada do biodigestor à sua residência e destacou os benefícios do novo sistema. Segundo ela, o equipamento trouxe mais segurança, conforto e tranquilidade para a família. “Fez toda a diferença. É tudo selado, não tem mau cheiro, não aparece mosquito e não prejudica a horta. A qualidade de vida melhorou muito”, relata.

A ação é resultado da união de esforços entre a Prefeitura de Araxá, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e a ABHA Gestão de Águas.

O presidente do Comitê, João Ricardo Raiser, destaca a importância da iniciativa realizada em Araxá no contexto da segurança hídrica. “Esse projeto está diretamente ligado ao nosso objetivo de garantir água em quantidade e qualidade para os múltiplos usos. O que antes era um passivo ambiental, hoje se transforma em um benefício direto para a população rural. A atuação do município de Araxá foi decisiva para a viabilização desse investimento e serve de exemplo para outras cidades”, afirma.