Araxá busca recurso para implantação da UTI Neonatal em videoconferência com o Governo de Minas

Uma demanda bastante antiga e que acabou ficando estagnada nos últimos anos, a implantação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal na Santa Casa de Misericórdia de Araxá agora está mais próxima de se tornar realidade.

Durante videoconferência entre a Prefeitura de Araxá com a Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), foi sinalizado recurso por parte do Governo do Estado para a instalação da futura UTI Neonatal do município.

Participaram do encontro virtual o prefeito Robson Magela, vice-prefeito Mauro Chaves, deputado estadual Bosco, secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, e o assessor para Assuntos Parlamentares do Gabinete da SES/MG, Ibiraty Martins Júnior.

Além do recurso do Governo do Estado, o deputado estadual Bosco também anunciou que vai destinar verba por meio de emenda individual.

“Esse é um grande avanço nas tratativas para finalmente colocar a UTI Neonatal em funcionamento aqui em Araxá”, destaca o prefeito Robson Magela.

A parceria será arrematada em nova videoconferência a ser realizada nos próximos dias com representantes da SES/MG para detalhar o custeio, organograma e funcionamento da UTI Neonatal. O projeto contempla sete leitos de UTI para recém-nascidos e três leitos pediátricos.

A secretária municipal de Saúde Diane Dutra também aproveitou o momento para apresentar o Plano de Ação para colocar a UTI Neonatal em funcionamento.