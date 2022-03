Araxá busca recursos para canalização do Córrego Grande e obras de infraestrutura viária

O prefeito de Araxá, Robson Magela, se reuniu com o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, nesta segunda-feira (28), em Brasília. O Município busca recursos para canalização do Córrego Grande e obras de infraestrutura viária. A Administração Municipal solicita ao Governo Federal a liberação de recursos para prolongamento da avenida Rosalvo Santos, desde seu cruzamento com a rua Brígido de Melo Filho até o encontro do Córrego Grande com a ponte da BR-262.

A Prefeitura de Araxá já desenvolveu um projeto de concepção de todo o empreendimento e está em fase de contratação da elaboração dos projetos executivos. A intenção é executar a obra por etapas. Ao todo, serão necessários cerca de R$ 70 milhões para a extensão da canalização do córrego, o que permitirá a construção de uma avenida até a rodovia BR-262. A 1ª etapa do projeto, que compreende 1.613 metros de canalização, tem um valor estimado de R$ 18 milhões.

O pedido já foi apresentado ao senador Alexandre Silveira, durante sua posse em fevereiro deste ano. O senador ocupou a cadeira do mineiro Antônio Anastasia (PSD-MG), que deixou o Senado para assumir cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). “Já tínhamos apresentado por ofício essas demandas de Araxá ao senador Alexandre Silveira durante a sua posse no Senado. Mas, agora, viemos em Brasília para essa reunião com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para oficializar e protocolar esse pedido junto ao Governo Federal”, explica o prefeito Robson Magela.

O encontro no Senado também foi uma oportunidade para debater os assuntos e projetos para desenvolvimento da região e do Estado. “Minas Gerais tem hoje um governador araxaense. E temos que aproveitar essa oportunidade para atrair e buscar recursos para o desenvolvimento da nossa cidade. Araxá é um polo regional e temos que buscar investimentos para oferecer uma melhor qualidade de vida à nossa população. Também aproveitamos a oportunidade para convidar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para estar em Araxá na inauguração da UTI Neonatal na Santa Casa, já que ele destinou uma emenda de R$ 2,5 milhões para a implantação da unidade”, ressalta o prefeito.