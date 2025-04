Araxá conquista o Selo Diamante do Sebrae por excelência no atendimento da Sala Mineira do Empreendedor

Araxá conquistou o Selo Diamante do Sebrae, maior certificação concedida às Salas Mineiras do Empreendedor que se destacam pela excelência nos serviços voltados aos pequenos negócios. A premiação é resultado de uma avaliação rigorosa, que considera critérios como infraestrutura, gestão, inovação, presença digital e, sobretudo, a qualidade do atendimento ao público.

Nos anos de 2023 e 2024, Araxá já havia sido reconhecida com o Selo Ouro, concedido às Salas que alcançam entre 90 e 100 pontos na avaliação estadual. No ano passado, ao atingir a pontuação máxima, o município deu um passo além e conquistou, em 2025, o Selo Diamante, reconhecimento nacional destinado exclusivamente às Salas que atingem esse resultado. A entrega da premiação acontece no dia 26 de junho, em Brasília.

Com a nova conquista, Araxá atinge o mais alto nível de excelência e passa a integrar um grupo seleto de cidades mineiras que também receberam o reconhecimento, como Araçuaí, Barroso, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Cabo Verde e Visconde do Rio Branco.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ítalo Marcus Fonseca Borges, ressalta o compromisso do município com o fortalecimento do empreendedorismo local. “Esse selo é reflexo de um esforço coletivo e de um compromisso real com o empreendedorismo local. A Sala Mineira do Empreendedor de Araxá tem se tornado referência no suporte ao pequeno empresário, e esse reconhecimento do Sebrae reforça que estamos no caminho certo: promovendo desenvolvimento, autonomia e oportunidades para quem quer crescer com o próprio negócio”, afirma.

Números

O histórico de atendimentos da Sala Mineira, nos últimos anos, apresenta um crescimento contínuo. Em 2021, foram registrados 1.620 atendimentos, número que subiu para 7.547 em 2022. Em 2023, a quantidade quase dobrou, alcançando 13.181, e, em 2024, a alta se manteve, chegando a 13.583 atendimentos.

A Sala Mineira funciona como ponto de apoio para quem deseja abrir, regularizar ou expandir seu negócio, oferecendo orientação técnica, capacitação e facilitação de processos. O atendimento é realizado na sede do Sindicomércio Araxá, na rua Dr. Edmar Cunha, nº 260, bairro Santa Terezinha, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h.