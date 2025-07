Araxá é declarada Capital Estadual de Mountain Bike em lei sancionada pelo governador

Araxá acaba de firmar seu nome no mapa do ciclismo off-road. O governador Romeu Zema sancionou hoje a Lei nº 25.362, de 22 de julho de 2025, que confere ao município de Araxá o título de Capital Estadual de Mountain Bike, um reconhecimento simbólico como polo de competições e turismo esportivo em Minas Gerais.

A conquista reforça a tradição que Araxá já carrega desde 2004, quando passou a sediar etapas da Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB). Realizadas em trilhas que contornam o Grande Hotel de Araxá, as provas de XCO (cross-country olímpico), XCM (maratona) e XCC (short track) reúnem atletas nacionais e internacionais, impulsionando o esporte e a economia local. Em 2024, Araxá estreou no calendário mundial ao receber sua primeira etapa da WHOOP UCI Mountain Bike World Series, e em abril de 2025 voltou a abrir a temporada com a realização de duas etapas seguidas de XCO e XCC.

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Esporte, tem investido na melhoria e sinalização das trilhas — espalhadas pelas serras e vales que cercam a cidade. Hoje, destacam-se circuitos de diferentes níveis de dificuldade, de rota familiar, dentro da cidade, à trilha técnica em relevo acidentado na região rural.

Além de fortalecer o calendário oficial, a Prefeitura apoia eventos como a CIMTB e a Copa do Mundo de Mountain Bike, oferecendo logística, infraestrutura e divulgação. O incentivo também inclui apoio financeiro, e campanha de recepção aos competidores e turistas. O resultado é um aquecimento do setor hoteleiro, gastronômico e de serviços da cidade, que frequentemente registra superlotação de leitos e alta ocupação de restaurantes durante as provas.

Para o prefeito Robson Magela, o título de Capital Estadual de Mountain Bike consagra esforços da gestão em investir no esporte e no turismo. “É uma vitória para nossa comunidade, que agora ganha ainda mais visibilidade em todo o estado. A cidade, agora oficialmente reconhecida, reforça seu apelo não só para grandes competições, mas também para o cicloturismo amador, atraindo visitantes em busca de aventuras pelas trilhas históricas e cenários naturais”, destaca.