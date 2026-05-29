Secretaria de Esportes oferece atividades gratuitas durante a Copa Internacional de Mountain Bike em Araxá

A Secretaria Municipal de Esportes está presente na 23ª edição da Copa Internacional de Mountain Bike (CiMTB), em Araxá, com um espaço dedicado à promoção da saúde e bem-estar da população. Durante os três dias do evento, entre 29 e 31 de maio, será oferecido gratuitamente ao público um stand com atividades e avaliações físicas.

Entre os serviços disponibilizados estão bioimpedância, testes de força, testes de agilidade e avaliações físicas. A iniciativa tem como objetivo avaliar componentes da aptidão física relacionados à saúde, como resistência aeróbica, força muscular, flexibilidade e composição corporal.

Além de proporcionar à população acesso gratuito à avaliação física, a ação também busca incentivar hábitos saudáveis, estimular a prática regular de atividades físicas e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, fortalecendo as ações de promoção da saúde desenvolvidas pelo município.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, oferecer esse tipo de atividade em um evento de grande porte é uma forma de aproximar ainda mais a população do cuidado com a saúde. “É muito importante esse espaço, pois as pessoas vão para assistir às provas e aproveitam para fazer atividades também, conhecer mais sobre seu corpo e entender melhor a importância da prática esportiva e dos cuidados com a saúde”, destacou.

A Copa Internacional de Mountain Bike é considerada uma das maiores competições da modalidade na América Latina. O evento acontece no tradicional cenário do Grande Hotel Termas de Araxá e reúne atletas de diversos países.

Até o momento, cerca de 40 ciclistas estrangeiros já confirmaram participação, representando seis países: Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Chile e Colômbia, além de outras delegações internacionais. A entrada para o público é gratuita durante todos os dias de competição.