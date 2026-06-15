Atleta paralímpico de Araxá participa da primeira etapa da Copa Brasil de Paraciclismo

O atleta paralímpico araxaense Thiago Antônio Mota representou Araxá na primeira etapa da Copa Brasil de Paraciclismo, disputada nos dias 13 e 14 de junho, em Brusque (SC). A competição reuniu atletas de diversas regiões do Brasil e também do exterior, com a participação de competidores da Venezuela, elevando ainda mais o nível técnico das disputas. Representando Araxá, Thiago contou com o apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, que disponibilizou transporte para sua participação na competição.

A programação da etapa foi dividida em dois dias. No sábado (13), os atletas disputaram a prova de contrarrelógio. Já no domingo (14), foi realizada a prova de resistência, em um circuito bastante exigente, marcado por trechos desafiadores e ventos fortes durante o percurso. Na prova de resistência, Thiago encerrou sua participação na 12ª colocação.

“Foi uma prova muito puxada, com bastante vento, mas consegui dar o meu máximo. Saio da competição com a consciência tranquila de que fiz tudo o que estava ao meu alcance e agora é seguir treinando para buscar resultados ainda melhores”, destaca Thiago.

Agora, o foco do atleta está voltado para o Campeonato Brasileiro de Paraciclismo, que será realizado entre os dias 17 e 19 de julho, na cidade de Leme (SP).

O secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, parabeniza o atleta pela dedicação e por representar Araxá em competições nacionais.

“O Thiago é um exemplo de determinação e superação. Temos muito orgulho de acompanhar sua evolução e de contribuir para que ele possa representar Araxá nas principais competições do país. Continuaremos incentivando nossos atletas e fortalecendo o esporte no município”, afirma.