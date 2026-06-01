Karen Olimpio domina e Gustavo Xavier assume liderança na CiMTB Araxá após três dias de grandes disputas

A Copa Internacional de Mountain Bike (CiMTB) em Araxá foi marcada por alto nível técnico e domínio de grandes nomes do esporte ao longo dos últimos três dias de competições, realizadas entre sexta-feira (29) e domingo (31), no Complexo do Barreiro.

O grande destaque do evento foi a atleta Karen Olimpio, que teve um desempenho impecável e venceu as três principais provas da etapa: o Short Track (XCC), o Cross Country Olímpico (XCO) e a Maratona (XCM), garantindo uma campanha perfeita na Super Elite Feminina.

No masculino, Gustavo Xavier também brilhou. Ele venceu o XCC e o XCM, além de somar pontos importantes que o colocaram na liderança geral da Super Elite Masculina, com 280 pontos. No domingo, ele conquistou a Maratona após completar o percurso de 60 km em 2h09min30, em disputa acirrada com seu companheiro de equipe, Alex Malacarne, que cruzou a linha de chegada apenas um segundo depois.

O sábado (30) foi dedicado ao Cross Country Olímpico (XCO) e teve vitória de Alex Malacarne na Super Elite Masculina, consolidando o domínio da dupla ao lado de Gustavo Xavier. Já Karen manteve o ritmo forte entre as mulheres, vencendo com ampla vantagem e confirmando a dobradinha na etapa.

Na sexta-feira (29), abertura da competição com o Short Track (XCC), Karen Olimpio e Gustavo Xavier já haviam mostrado força ao conquistar as primeiras vitórias do fim de semana.

Além das provas principais, o evento contou com disputas nas categorias de base, por idade e a UCI Junior Series, com destaque para Miguel Volpini e Angelina Santos entre os jovens atletas. O domingo também teve a realização da Trail Run, que reuniu cerca de 200 corredores nas provas de 5 km e 10 km, ampliando a programação esportiva.

Com grande presença de público e disputas de alto nível, a etapa de Araxá reforçou sua tradição como uma das mais importantes do calendário do mountain bike brasileiro.

Resultados completos das provas: