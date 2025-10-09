Araxá é exemplo para o Brasil: CAPS-AD José Danilo Borges é reconhecido nacionalmente pela Câmara Federal

O trabalho desenvolvido pelo CAPS-AD José Danilo Borges, vinculado à rede municipal de saúde mental de Araxá, foi reconhecido como uma das melhores iniciativas do país com o Prêmio Nise da Silveira de Boas Práticas e Inclusão em Saúde Mental 2025, concedido pela Câmara dos Deputados.

A premiação destaca ações inovadoras e humanizadas que promovem o cuidado, o acolhimento e a reinserção social de pessoas em sofrimento psíquico e vulnerabilidade, especialmente aquelas com questões relacionadas ao uso de álcool e outras drogas.

A solenidade de entrega aconteceu nesta quarta-feira (8), no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília. O prêmio é entregue anualmente a pessoas e instituições que contribuem ativamente para a construção de políticas públicas baseadas no respeito, na dignidade e na inclusão.

O reconhecimento destaca o trabalho integrado da rede de atenção psicossocial de Araxá, com as ações do CAPS-AD José Danilo Borges, como os círculos restaurativos com servidores da saúde, oficinas terapêuticas, projetos de reinserção social e o fortalecimento do trabalho em rede, envolvendo a atenção básica, a assistência social e a sociedade civil.

Em seu discurso, o prefeito Robson Magela destacou a satisfação de ver o município sendo reconhecido nacionalmente por uma iniciativa que faz tanta diferença na vida das pessoas.

“É motivo de grande realização ver Araxá sendo premiada por um trabalho que acolhe, cuida e transforma vidas. O CAPS-AD desenvolve uma atuação exemplar, feita com sensibilidade e dedicação. Em nome da nossa cidade, deixo meu agradecimento a toda a equipe, que realiza um trabalho brilhante e de grande impacto social”, afirmou o prefeito.

O nome do CAPS-AD José Danilo Borges homenageia o servidor que participou da criação e do desenvolvimento do serviço em Araxá, simbolizando a valorização dos profissionais da área e o compromisso da cidade com a saúde mental.

Para a coordenadora de Saúde Mental de Araxá, Alessandra Silva, a conquista representa um marco importante na consolidação das políticas públicas de cuidado no município.

“Essa conquista mostra que o trabalho coletivo e contínuo da nossa rede tem gerado resultados concretos. Investir em saúde mental é investir em pessoas, e esse reconhecimento reforça que Araxá vem construindo, com responsabilidade e sensibilidade, um modelo de cuidado que realmente transforma vidas”, destacou Alessandra.

Além do CAPS-AD José Danilo Borges (MG), de Araxá, também foram premiados com o Prêmio Nise da Silveira de Boas Práticas e Inclusão em Saúde Mental 2025:

• Sociedade Assistencial Saravida (PE)

• Associação Pestalozzi de Rio Verde (GO)

• Mara Cordeiro (PR)

• MBRAC – Programa de Geração de Trabalho e Renda (RJ)