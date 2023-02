Araxá é referência no Programa Minas Livre Para Crescer com incentivo ao empreendedorismo

Redução do tempo médio para abertura de empresas, mais de R$ 700 milhões em captação de investimentos e retorno de voos comerciais para a cidade. Araxá foi destaque em recente encontro virtual do Programa Estadual Minas Livre Para Crescer.

O projeto elaborado pelo Governo de Minas Gerais visa fortalecer os municípios como ambientes propícios para o empreendedorismo, com a implementação de políticas públicas para facilitar a abertura de novos negócios.

Araxá foi citada como uma das referências estaduais no fomento ao empreendedorismo com a redução do tempo médio para abertura de novas empresas, na estrutura e modernização do Aeroporto Municipal Romeu Zema e na atração de investimentos na área industrial.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, os resultados alcançados nos últimos meses comprovam o grande avanço que Araxá registrou no fomento ao empreendedorismo.

“A Prefeitura de Araxá está modernizando processos e fomentando o desenvolvimento econômico e social da cidade. Antigamente, era desgastante para o empreendedor abrir uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Agora, com o Programa Araxá Empreendedora tivemos avanços importantes e o Programa Minas Livre Para Crescer vai ajudar ainda mais na modernização e desburocratização dos processos públicos com foco no desenvolvimento da cidade”, reforça.

Para o prefeito Robson Magela a proximidade da população com o Poder Público possibilitou o desenvolvimento de empresas e geração de mais emprego e renda. “O nosso grande objetivo é tornar a cidade um ambiente favorável para quem deseja empreender. A Sala Mineira do Empreendedor, por exemplo, tem um papel fundamental nesse avanço e a gestão fez questão de ser parceira desse projeto, tanto que foi criado o Programa Araxá Empreendedora. É um espaço desenvolvido para melhorar e simplificar o ambiente de negócios, oferecendo apoio para empreendimentos de todos os portes”, destaca.

Programa Minas Livre Para Crescer

O Minas Livre Para Crescer é um programa promovido pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, e tem por objetivo tornar Minas Gerais o Estado mais livre para se empreender no Brasil, promovendo mais competitividade e atrativos para se investir, propiciando crescimento econômico e maior geração de emprego e renda.