Araxá é selecionada entre 10 municípios mineiros para elaborar plano de combate às mudanças climáticas

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, foi selecionada no Edital de Capacitação para Elaboração de Planos de Ação Climática Municipais, promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Embaixada da França. Entre dezenas de inscritos, Araxá está entre os 10 municípios mineiros selecionados que receberão apoio técnico e financeiro para desenvolver seu Plano Municipal de Combate às Mudanças Climáticas.

O projeto PLAC–Minas prevê a formação de equipes técnicas locais, a condução de estudos de vulnerabilidade e a definição de metas e ações que reduzirão as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e reforçarão a resiliência da cidade. Em conformidade com as diretrizes da SEMAD/MG e metodologia da UFMG, o município elaborará um diagnóstico climático, submeterá o plano a audiência pública e o lançará posteriormente.

“O PLAC é o instrumento que faltava para transformarmos compromissos em resultados, preparando Araxá para lidar com enchentes, secas e ondas de calor que já começam a afetar nosso dia a dia. Com esta capacitação, teremos parceiros acadêmicos e governamentais para embasar cada ação no nosso roteiro rumo à neutralidade de carbono”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Vinícius Martins.

Entre os impactos previstos nas regiões do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro estão o aumento de eventos extremos — como inundações e deslizamentos —, elevação da temperatura média local e risco de escassez hídrica. O Plano de Ação Climática Municipal trará medidas de adaptação, como o fortalecimento de áreas verdes, controle de bacias hidrográficas e mão de obra qualificada para emergências climáticas.