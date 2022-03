Araxá elabora projeto para se tornar Polo Regional do Agronegócio

Uma das maiores regiões produtoras de batatas do país e nacionalmente reconhecida pela produção de café, leite e diversos grãos. Araxá quer se tornar um dos maiores polos regionais do agronegócio no Brasil. A Administração Municipal já iniciou a elaboração do projeto a ser apresentado para mais de 10 municípios da região. O prefeito Robson Magela se reuniu com o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes Cordeiro, em Brasília, nesta terça-feira (29).

Marcos Montes é cotado para substituir a ministra Tereza Cristina, que sairá do cargo para concorrer ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul nas Eleições de outubro. Durante a reunião com o secretário-executivo, o prefeito Robson Magela destacou a importância da região para o agronegócio brasileiro e a necessidade de criar um projeto para desenvolvimento do setor.

“Temos mais de 10 municípios no entorno de Araxá que são referência na produção de batata, café, leite, soja, milho e diversos outros produtos. Precisamos trabalhar um projeto para que o setor se desenvolva ainda mais na nossa região. Araxá, como cidade polo na microrregião, tem essa responsabilidade e vamos construir um projeto em conjunto com os outros municípios. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo já iniciou um esboço desse projeto e vamos apresentá-lo aos demais prefeitos da região”, destaca o prefeito Robson Magela.