Araxá está incluída no Mapa do Turismo Brasileiro

O Mapa do Turismo Brasileiro (MTB) 2019/2021 é um instrumento facilitador de políticas públicas para o Turismo. A Administração Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas (Sedeti), desenvolveu todos os processos para que a Araxá fosse incluída nessa certificação, de fundamental importância para todos os municípios que querem fomentar o turismo.

De acordo com o secretário Geraldo Lima Júnior, essa é uma certificação dada pelo Ministério do Turismo (MTur) de que Araxá está habilitada na vocação turística, principalmente depois que alguns equipamentos turísticos foram revitalizados, como o Parque do Cristo. “Esse certificado abre portas para que a cidade possa ser contemplada com projetos e recursos vindos do Ministério. Destaca a cidade a nível nacional, demonstra que Araxá está inserida num mapa amplo, divulgado no Brasil inteiro, junto com as demais cidades que tem a mesma vocação turística, realça o município no cenário nacional”, reforça o secretário

A turismóloga da Sedeti, Mônica Lúcia do Carmo, informa que o Mapa é uma ferramenta do Ministério do Turismo que proporciona melhor visibilidade para o destino turístico. Ele é modificado de dois em dois anos e os critérios para a atualização do Mapa 2019, estão estabelecidos pela Portaria MTur nº. 192, de 27 de dezembro de 2018. Mônica ressalta que o MTB, prioriza os municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento. O objetivo é melhorar a capacidade de gestão e de desenvolvimento de políticas públicas, aumentando a condição do Ministério, estados e municípios de investir, desenvolver e consolidar novos produtos e destinos turísticos. Também respeita o princípio da eficiência da Administração Pública. “É fundamental para Araxá, ser incluída no Mapa. Aumenta a credibilidade, possibilita parcerias, apoio e planejamento para que o destino turístico ofereça melhores serviços e empreendimentos turísticos. Nos faz ter certeza de que o município tem seu potencial turístico e o turismo pode ser sim sinônimo de renda e emprego”, finalizou.