Araxá está na fase de conclusão da implantação da iluminação de LED em toda a cidade

O projeto Araxá Cidade Luz está em fase de conclusão. A Administração Municipal segue realizando a substituição de lâmpadas convencionais por iluminação de LED em toda a cidade, e conta com mais de 88,5% dos bairros contemplados.

Já foram executados a troca de 16.565 pontos de energia, em mais de 100 bairros, além do Distrito Industrial e as Comunidades Rurais do Itaipu e da Boca da Mata.

Agora faltam apenas cerca de 2.000 pontos de energia a serem substituídos por LED, nos bairros Novo Santo Antônio; Padre Alaor; Santo Antônio; Santa Terezinha; Sagrada Família; São Vicente; Pedro Pezzuti; Vila Guimarães; Vila Rica; Vila São Pedro; alguns pontos do Centro; Bosque dos Ipês e Chacreamento Vale do Sol. A previsão é que até o mês de março todos os bairros estejam concluídos.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), ressalta a importância dessa ação para a segurança e infraestrutura da cidade. “O município também implantou um sistema de manutenção preventiva e continua desenvolvendo projetos para otimizar ainda mais a eficiência do sistema de iluminação pública”, complementa.

De acordo com o prefeito Robson Magela, instalar a iluminação em LED em toda a cidade significa modernização, economia para os cofres públicos e tranquilidade para os moradores.

“Esse é um dos principais projetos da Administração. Além dos benefícios ambientais, a modernização promove segurança, embelezamento urbano e economia nos cofres públicos. É uma iniciativa que reflete o comprometimento da gestão em proporcionar uma cidade mais segura, eficiente e atraente”, conclui.