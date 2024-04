DER faz análise técnica para obras viárias próximo ao Condomínio Andrea

O vereador Raphael Rios atualizou as informações sobre o ofício encaminhado ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER-MG) em que cobrou obras de segurança na rotatória entre as avenidas Rosália Isaura Araújo e José Ananias de Aguiar. O assunto foi tratado durante a Reunião Ordinária desta terça-feira (23).

O vereador apresentou fotos de uma série de acidentes ocorridos no local, caminhões e carros de passeio invadiram a área externa do condomínio, causando estragos e prejuízos financeiros. O vereador destacou também o trabalho do Corpo de Bombeiros no resgate às vitimas desses acidentes.

Para buscar uma solução junto ao órgão responsável pela Avenida José Ananias de Aguiar (avenida do Comboio), Raphael levou o diretor do DER-MG, Geraldo Ponciano, até o local no último dia 12.

Os condôminos acompanharam a visita e a solicitação feita por Raphael, para que o Departamento realize intervenções visando evitar os constantes acidentes.

Geraldo fez uma análise técnica inicial, apontando soluções para o problema. Raphael foi informado pela equipe do DER que a demanda será encaminhada à um setor de engenharia para viabilizar o projeto de alteração da via e, logo em seguida, será realizado o trabalho de viabilidade financeira e contratação da empresa responsável pela obra, que deve acontecer nos próximos meses.