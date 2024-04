Novo sistema de manutenção de veículos públicos possibilita eficiência e economia para Araxá

A implementação de um novo sistema para solicitação de serviços de manutenção de veículos leves, pesados e maquinários está trazendo maior eficiência e economia para a Prefeitura de Araxá.

O município desenvolveu uma plataforma automatizada por meio de um pregão eletrônico, obtendo o maior desconto para a gestão do sistema. Ela centraliza as informações de todos os veículos da frota municipal e possibilita a abertura de pedidos de serviço para aquisição de peças e mão de obra, com fornecedores de todo o Brasil.

No sistema, as ordens de serviço são complementadas com a natureza da manutenção (preventiva ou corretiva), e encaminhadas para que as empresas credenciadas apresentem seus orçamentos. Após o prazo de cotação, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos aprova o menor valor para a execução do serviço, agilizando o processo de reparo.

Além disso, conforme previsto no contrato, o município recebe um desconto adicional de 2% sobre o preço total dos serviços. Os valores seguem tabelas oficiais de contratação de mão de obra e peças, como Suiv, Órion e Audatex.