Araxá estrutura bases da transformação digital e prepara salto para se tornar cidade inteligente em 2026

A Prefeitura de Araxá avançou em 2025 na consolidação de uma nova fase para a administração pública municipal: a construção das bases tecnológicas que vão permitir acelerar a transformação digital dos serviços e aproximar o cidadão de um governo mais ágil, transparente e conectado. Criada em abril deste ano, a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia assumiu a missão de modernizar processos internos, apoiar outras pastas e preparar o município para entrar definitivamente na rota das cidades inteligentes.

Ao longo de 2025, a Secretaria protagonizou 32 projetos em diferentes estágios de execução. Entre os destaques está a implantação do Centro de Inovação Araxá, desenvolvido em parceria com o Uniaraxá, a Fundação Cultural de Araxá, Sebrae e CREA. O espaço, que está sendo instalado no prédio da antiga biblioteca do Uniaraxá, reunirá ambientes de coworking, salas de treinamento e laboratórios voltados para soluções em indústria, agronegócio e tecnologia da informação. A expectativa é que o Centro comece a operar para o público no primeiro semestre de 2026.

Outro avanço significativo foi o reforço da infraestrutura tecnológica em áreas essenciais. Todas as escolas municipais e unidades socioassistenciais receberam novos telefones, garantindo comunicação adequada até a conclusão da licitação geral de telefonia para toda a Prefeitura, que já se encontra em fase final. Na Saúde, foi realizado um levantamento e diagnóstico completo dos 44 prédios da rede, preparando a integração dos sistemas de atendimento e gestão, que trará mais eficiência e agilidade no cuidado ao cidadão.

Um projeto com impacto educacional e cultural é a parceria com a Biblioteca Municipal Viriato Corrêa e a Fundação Cultural Calmon Barreto, de digitalização de livros e arquivos históricos, garantindo a preservação da memória e o fortalecimento da identidade araxaense. Muitos arquivos já estão disponíveis no site da Biblioteca Municipal, e em breve todos os arquivos da Fundação Cultural Calmon Barreto também estarão disponíveis.

O ano também marcou a expansão do COLAB, aplicativo oficial de atendimento ao cidadão, que está em processo de ampliação do escopo de serviços para oferecer ao cidadão, permitindo maior interação, agilidade e eficiência. Alguns destes serviços estão em fase final de testes e serão apresentados ao público em breve.

Outra entrega programada envolve sustentabilidade: a Secretaria concluiu estudos técnicos que embasarão o pregão para implantação de energia solar em prédios públicos, garantindo economia permanente e maior eficiência no uso de recursos.

Segundo o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Fabiano Santos Cunha, 2025 foi o ano de organizar, mapear e preparar o terreno para que 2026 seja o ano das entregas.

“É uma secretaria nova, com equipe enxuta e comprometida, e que vem construindo bases sólidas. Além das ações próprias, assumimos vários contratos de outras pastas que são atinentes à tecnologia. Cada projeto desenvolvido este ano vai se traduzir em melhorias reais para a população: menos burocracia, mais agilidade, mais acesso e serviços públicos funcionando de forma integrada. Araxá está dando um passo importante para se tornar uma cidade mais moderna, inteligente e sustentável”, afirma.