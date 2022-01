Araxá fecha “Natal Seja Luz” com mais de 50 atrações e será ainda maior em 2022

Apresentações musicais e artísticas, teatro, dança, contação de histórias e oficinas. Mais de 50 atrações do festival “Natal Seja Luz” levaram amor, esperança, gratidão, gentileza, sorrisos e muita diversão.

O evento promovido pela Prefeitura de Araxá e a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) encantou araxenses e turistas durante o último mês de dezembro. A cidade também contou com ruas, avenidas e praças iluminadas e com decoração natalina para festejar a data e promover um momento de reflexão, agradecimento, fé e gratidão.

Todas essas apresentações foram feitas por artistas araxaenses que foram selecionados por meio da Lei Calmon Barreto. Uma política pública lançada em 2021 pelo município que leva cultura para toda a população e valoriza os artistas da cidade, além de professores da Escola Municipal de Música e educadores do Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação. O festival também contou com apoio das Secretarias Municipais de Governo e de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação.

De acordo com a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, a qualidade dos espetáculos e a grande participação do público pede um evento ainda maior em 2022. “Nosso intuito é transformar o “Natal Seja Luz” em um evento não só voltado para a cidade, de alegria e reflexão do período natalino, mas também com capacidade de atrair turistas. Queremos nossos bairros, centros comerciais, ruas, avenidas, praças, tudo muito iluminado para festejar essa data tão importante e agradecer pelo ano que se encerra. E uma cidade bonita, com um calendário de belas apresentações e grandes artistas, como temos em Araxá, com certeza vai atrair mais turistas”, destaca a presidente.

De acordo com o prefeito Robson Magela, após um ano de incertezas o “Natal Seja Luz” levou alegria e leveza para os araxaenses. “O festival foi um momento de reencontros, com a arte, com a música e com a cultura. As apresentações prestigiaram os artistas locais e foram realizadas com muita responsabilidade e cautela, seguindo todos as medidas de proteção. Queremos que a solidariedade e compaixão típicas do período natalino se estendam o ano inteiro, refletindo-se em atitudes de respeito e em prol da coletividade”, reforça o prefeito.