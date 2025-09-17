Araxá fecha primeiro semestre de 2025 com saldo positivo de 1.384 empregos e crescimento de 33,72%

Araxá encerrou o primeiro semestre de 2025 com saldo positivo de 1.384 novos postos de trabalho, resultado de 11.580 admissões no período. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O setor da construção foi o que mais impulsionou o crescimento, com 806 vagas abertas. Em seguida, aparecem os serviços, responsáveis por 410 novos empregos, e a agropecuária, com 151 oportunidades criadas.

Na comparação com o mesmo período de 2024, quando o saldo foi de 1.035 empregos, o crescimento registrado neste ano é de 33,72%. O resultado mantém a tendência de expansão do mercado formal em Araxá e reflete o momento positivo da economia local.

Atualmente, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Araxá oferece mais de 800 vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade. De acordo com o coordenador da unidade, Luís Flávio de Melo, o cenário é de otimismo. “Novas empresas estão se instalando em Araxá. Com o aumento da população e da atividade econômica, o comércio também cresce, o que amplia ainda mais as oportunidades de trabalho”, destaca.